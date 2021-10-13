15 октября в РК будут объявлены новые правила социального дистанцирования

Photo : YONHAP News

15 октября правительство РК обнародует правила социального дистанцирования на переходный период постепенного возвращения к обычной повседневной жизни. Предполагается, что в рамках нормализации экономической активности будут смягчены ограничения на количество участников личных встреч и работу общественных объектов, включая предприятия общественного питания и торговли. Учитывая нынешнюю эпидемическую ситуацию, органы здравоохранения избегают утверждений о том, что четвёртая волна пандемии завершилась. Поскольку вирус устойчив к холоду, не исключён новый рост заболеваемости. Между тем, среднесуточное число инфицированных превышает тысячу человек с 7 июля, то есть, уже 100 дней. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 77,5% жителей страны, а 61% жителей вакцинированы полностью. Ожидается, что к концу октября доля полностью вакцинированных превысит 70% населения, что считается предварительным условием для постепенного возвращения к жизни в обычном режиме.