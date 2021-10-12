С 2025 года продукты питания для ВС РК будут закупаться на конкурсной основе

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В вооружённых силах РК будет существенно улучшена система питания военнослужащих, которая в настоящее время не отвечает современным требованиям и подвергается справедливой критике. Качество питания в вооружённых силах привлекло внимание общественности после того, как военнослужащие, находящиеся на действительной военной службе, загрузили фотографии своих обедов на специальную страницу в Facebook, которая служит анонимной доской жалоб. В результате министр обороны Со Ук принёс извинения и обещал исправить ситуацию. Как сообщили 14 октября в министерстве обороны, на начальном этапе в воинских подразделениях будут составляться планы питания на основе предпочтений военнослужащих. Затем будет постепенно изменена система поставок продуктов. Так, в 2022 году доля трёхлетних контрактов с крупными сельскохозяйственными кооперативами сократится до 70% общего объёма закупок, в 2023 году – до 50%, в 2024 году – до 30%. Начиная с 2025 года, все продукты питания будут закупаться на конкурсной основе. При этом в выборе поставщиков продуктов будут участвовать сами военнослужащие. Дневная норма питания питания на 2022 год установлена в размере 11 тыс. вон (9,3 доллара) на каждого военнослужащего, что на 25% больше, чем в этом году. Одновременно будет увеличено количество поваров.