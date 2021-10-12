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Корея: Юг-Север

Южнокорейское судно прошло по устью реки Ханган

Write: 2021-10-14 16:08:08Update: 2021-10-14 18:29:06

Photo : YONHAP News

14 октября южнокорейское гражданское судно впервые после окончания Корейской войны прошло по устью реки Ханган. Выйдя из порта Тэмён в городе Кимпхо провинции Кёнгидо, судно прошло несколько километров и пересекло демаркационную линию рыболовства. Она пролегает к югу от северной пограничной линии в Жёлтом море и призвана обеспечить безопасность южнокорейских рыбаков. Как сообщил министр по делам воссоединения Ли Ин Ён, который находился в Кимпхо, проход судна по устью реки Ханган был подготовлен  правительством совместно с местными властями, чтобы продемонстрировать возможности, которые предоставляет эта экономическая зона. Он добавил, что её развитию помогут восстановленные межкорейские линии связи. Министр напомнил, что Сеул готов к переговорам «в любое время и в любом месте по любым вопросам». Он назвал устье реки Ханган «пространством открытых возможностей, которое может стать площадкой межкорейского сотрудничества».  В 2007 году две Кореи договорились о хозяйственном использовании устья реки Ханган, а в соглашении о сотрудничестве в военной области от 19 сентября 2018 года объявили этот район совместной экономической зоной. В ноябре того же года представители Юга и Севера провели совместное обследование  водного пути вдоль западной части межкорейской границы в целях дальнейшего хозяйственного использования устья реки Ханган. Им удалось завершить работу на 77%, но дальнейшая реализация проекта застопорилась после провала северокорейско-американского саммита в Ханое в 2019 году.
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