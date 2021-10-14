С 18 октября в РК смягчаются карантинные требования

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Правительство РК приняло решение смягчить ограничения на количество участников личных встреч до восьми человек для столичного региона и до десяти человек для остальной территории страны. Половина участников должны быть полностью вакцинированы. Между тем, четвёртый уровень социального дистанцирования продолжит действовать в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинции Кёнгидо, ещё две недели – с 18 по 31 октября. В остальных регионах страны сохранится действие третьего уровня. Об этом сообщил 15 октября премьер-министр Ким Бу Гём, выступая на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. «Надеемся, что это последняя корректировка в социальном дистанцировании, а в ноябре начнётся поэтапное возвращение к обычной повседневной жизни», - сказал Ким Бу Гём. Ряд ограничений планируется ослабить для полностью вакцинированных. Это касается как предприятий общественного питания, так и других общественных мест. Спортивные соревнования в закрытых помещениях могут проводиться со зрителями, но заполняемость не должна превышать 30% вместимости спортивных сооружений.