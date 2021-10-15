В РК возобновится программа купонов на скидки для стимулирования расходов

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Правительство РК планирует возобновить действие программы купонов на скидки с целью стимулирования частных расходов в рамках подготовки к «жизни с COVID-19». Об этом сообщил 15 октября первый замминистра планирования и финансов Ли Ок Вон, подчеркнув, что окончательное решение будет принято после консультаций с органами здравоохранения. Ранее в РК было приостановлено действие купонов, дающих право на получение скидок при посещении тренажёрных залов, культурных мероприятий, проживании в гостиницах, туристических поездках, а также на железнодорожные и автобусные билеты. Ранее правительство заявляло, что возобновление программы купонов будет зависеть от уровня вакцинации. Продолжали действовать лишь купоны на доставку готовой еды, заказанной через мобильные приложения.