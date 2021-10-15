Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

В экономике РК сохраняется неопределённость

Write: 2021-10-15 11:48:11Update: 2021-10-15 11:48:55

В экономике РК сохраняется неопределённость

Photo : YONHAP News

В южнокорейской экономике сохраняется неопределённость, поскольку из-за недавнего всплеска заболеваемости COVID-19 увеличился спад в секторе личных услуг. В этой связи нельзя исключать, что инфляция может превысить в октябре 3%. Это существенно выше целевого показателя Банка Кореи в 2%. Об этом  говорится в опубликованной 15 октября «Зелёной книге», ежемесячном отчёте министерства планирования и финансов РК о состоянии экономики. В документе также отмечается, что ситуация на рынке труда заметно улучшилась, несмотря на четвёртую волну пандемии, а экспорт остаётся устойчивым. Расходы граждан страны по банковским картам увеличились в сентябре на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи в универмагах возросли на 21,9% по сравнению с прошлым годом. Между тем, страна сталкивается с растущим инфляционным давлением из-за высоких цен на нефть и сельскохозяйственную продукцию,- говорится в «Зелёной книге». 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >