В экономике РК сохраняется неопределённость

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В южнокорейской экономике сохраняется неопределённость, поскольку из-за недавнего всплеска заболеваемости COVID-19 увеличился спад в секторе личных услуг. В этой связи нельзя исключать, что инфляция может превысить в октябре 3%. Это существенно выше целевого показателя Банка Кореи в 2%. Об этом говорится в опубликованной 15 октября «Зелёной книге», ежемесячном отчёте министерства планирования и финансов РК о состоянии экономики. В документе также отмечается, что ситуация на рынке труда заметно улучшилась, несмотря на четвёртую волну пандемии, а экспорт остаётся устойчивым. Расходы граждан страны по банковским картам увеличились в сентябре на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи в универмагах возросли на 21,9% по сравнению с прошлым годом. Между тем, страна сталкивается с растущим инфляционным давлением из-за высоких цен на нефть и сельскохозяйственную продукцию,- говорится в «Зелёной книге».