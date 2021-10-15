14 октября в РК 1.682 новых случая COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 14 октября в стране зарегистрированы 1.682 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии - 339.361 человек. Среднесуточное число инфицированных превышает тысячу человек с 7 июля, и седьмой день подряд их число меньше двух тысяч. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает существенно превышать средний по стране. 14 октября на его долю пришлись 84% новых случаев инфекции. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 8 человек. Общее число умерших – 2.626 человек. Коэффициент смертности 0,78%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 40 млн 242 тыс. человек, или 77,6% населения страны. 32 млн 84 тыс. человек, или 61,9% населения, вакцинированы полностью.