Экспорт автомобилей из РК сократился в сентябре более чем на 20%

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 15 октября, в сентябре южнокорейские производители экспортировали 151.689 автомобилей, что на 20,7% меньше, чем в том же месяце прошлого года. В стоимостном выражении экспорт автомобилей составил 3 млрд 560 млн долларов, что на 6,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение вызвано глобальным дефицитом автомобильных полупроводников. Производство автомобилей сократилось в сентябре на 33,1%, а продажи на внутреннем рынке снизились на 29,7% по сравнению с прошлым годом. При этом экспорт экологически чистых автомобилей достиг в прошлом месяце рекордного уровня. Общая стоимость таких автомобилей, отправленных за границу в сентябре, составила 1 млрд 40 млн долларов, что на 46,8% больше, чем годом ранее. Показатель впервые превысил 1 млрд долларов. Внутри страны за тот же период продано 34.823 экологически чистых автомобиля, что является самым высоким показателем за всю историю.