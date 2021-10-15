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Корея: Юг-Север

Представители РК, США и Японии обсудят возобновление диалога с КНДР

Write: 2021-10-15 12:41:36Update: 2021-10-15 12:43:10

Представители РК, США и Японии обсудят возобновление диалога с КНДР

Photo : Getty Images Bank

Представители РК, США и Японии проведут 19 октября в Вашингтоне  трёхстороннюю встречу. Как сообщили в южнокорейском МИД, спецпредставитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док, спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким и директор департамента Азии и Тихого океана МИД Японии Такэхиро Фунакоси обсудят совместные усилия, направленные на возвращение КНДР за стол переговоров по денуклеаризации. Трёхсторонним переговорам будет предшествовать серия двусторонних встреч. Ожидается, что в повестку переговоров войдёт недавнее предложение президента РК Мун Чжэ Ина о документальном оформлении окончания Корейской войны 1950-1953 годов. Кроме того, стороны могут обсудить меры гуманитарной поддержки КНДР. Предыдущие трёхсторонние консультации состоялись в сентябре в Токио. 
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