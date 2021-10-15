РК призвала Россию помочь возвращению КНДР к диалогу

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14 октября в Москве состоялась встреча спецпредставителя РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Дока с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, южнокорейский представитель попросил российскую сторону приложить дополнительные усилия для того, чтобы убедить Северную Корею в необходимости вернуться к диалогу. Но Гю Док подчеркнул необходимость постоянного контроля за ситуацией на Корейском полуострове и важность скорейшего возобновления диалога. В ответ Игорь Моргулов подтвердил готовность России играть конструктивную роль в данном процессе,- говорится в сообщении. Переговоры между представителями РК и России состоялись в то время, когда Сеул активизирует дипломатические усилия по нормализации межкорейских отношений. Недавнее возобновление работы межкорейских линий связи вселило надежду на возвращение Севера к диалогу.