РК и ОАЭ начнут работу над соглашением о свободной торговле

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РК и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) начнут официальные переговоры по подготовке двустороннего соглашения о свободной торговле. Как сообщили 14 октября в министерстве промышленности, торговли и энергетики, соответствующая договорённость достигнута в ходе встречи в Дубае представителей двух стран на торговых переговорах Ё Хан Гу и Тани Ахмед Аль Зейуди. Как отмечается в совместном заявлении, принятом по итогам встречи, стороны будут стремиться к заключению соглашения о всеобъемлющем экономическом партнёрстве. Это тип соглашения о свободной торговле, которое предусматривает более широкий спектр экономического сотрудничества и обменов, помимо открытия рынков. ОАЭ являются ключевой страной-партнёром Сеула в рамках «стратегического партнёрства», две страны тесно сотрудничают в областях энергетики и борьбы с COVID-19,- сказал Ё Хан Гу. Товарооборот между РК и ОАЭ составил в 2020 году 9 млрд 400 млн долларов.