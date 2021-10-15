Индекс KOSPI вновь превысил 3.000 пунктов

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15 октября главный индекс Корейской биржи KOSPI вырос на 26,42 пункта, или 0,88%, и составил на момент закрытия биржи 3.015,06 пункта. Он вновь преодолел психологически важный уровень в 3.000 пунктов. Объём торгов был умеренным и составил около 847 млн акций на сумму около 10,5 млрд долларов. Активность инвесторов резко возросла после недавних действий Вашингтона по устранению проблем с дефицитом в цепочке поставок. Акции Samsung Electronics подорожали на 1,01%, SK hynix - на 4,9%, Kakao - на 0,41%. Курс национальной валюты составил 1.182 воны за доллар, что на 4,4 воны больше, чем на закрытии предыдущей сессии. С 1 сентября вона потеряла около 2% по отношению к доллару на фоне неопределённости по поводу сокращения покупок активов Федеральной резервной системы и долговых кризисов китайских застройщиков.