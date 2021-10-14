Главы РК и Японии договорились решать проблемы путём консультаций

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Проблема компенсаций жертвам принудительного труда в период Второй мировой войны и другие проблемы в двусторонних отношениях должны решаться путём дипломатических консультаций. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшегося 15 октября первого телефонного разговора между президентом РК Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, участники разговора согласились с необходимостью строить двусторонние отношения, устремлённые в будущее. Отношения между Сеулом и Токио обострились после того, как в 2019 году Япония ввела ограничения на экспорт в РК ключевых сырьевых материалов. Это было сделано в ответ на решение Верховного суда РК о выплате японскими компаниями компенсаций жертвам принудительного труда. Япония считает, что все вопросы репараций, возникшие в результате колониальной оккупации Корейского полуострова в 1910-45 годах, были урегулированы в договоре от 1965 года, который нормализовал отношения между двумя странами. Южнокорейский лидер напомнил своему японскому коллеге о различиях в юридическом толковании данного документа. Он предложил ускорить дипломатические консультации между сторонами. Фумио Кисида согласился с данным предложением. Мун Чжэ Ин также призвал японское руководство найти решение проблемы сексуального порабощения корейских женщин во время Второй мировой войны. Лидеры двух стран договорились сотрудничать в решении данной проблемы, северокорейских проблем и борьбе с пандемией COVID-19.