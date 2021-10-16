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В Корее

17 октября в РК минимальное за три месяца число новых случаев COVID-19

Write: 2021-10-18 10:41:17Update: 2021-10-18 10:41:36

17 октября в РК минимальное за три месяца число новых случаев COVID-19

Photo : KBS News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 17 октября в стране зарегистрированы 1.050 новых случаев COVID-19. Это самый низкий суточный показатель с 7 июля, когда карантинные власти сообщили о начале четвёртой волны пандемии. С тех пор суточное число новых случаев превышает тысячу. Сокращение совпало с ослаблением карантинных ограничений, включающих увеличение количества участников личных встреч и продление работы предприятий общественного питания. Общее число заболевших с начала пандемии - 343.445 человек. Между тем, уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает существенно превышать средний по стране. 17 октября на его долю пришлись 75,6% новых случаев инфекции. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 8 человек. Общее число умерших – 2.668 человек. Коэффициент смертности 0,78%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 40 млн 400 тыс. человек, или 77,9% населения страны. 33 млн 185 тыс. человек, или 64% населения, вакцинированы полностью.
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