Решение о присоединении РК к CPTPP будет принято в ближайшее время

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Решение о том, присоединится ли РК к мегасоглашению о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием 11 стран, будет принято до конца октября. Об этом сообщил 17 октября вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги в ходе встречи с журналистами после заседания министров финансов и управляющих центральными банками стран «Большой двадцатки». Он отметил, что Сеул «активно» рассматривает возможность присоединения к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP). Это пересмотренная версия Транстихоокеанского партнерства (TPP), запущенного в декабре 2018 года, которая считалась противовесом растущему влиянию Китая. Однако в сентябре этого года Китай подал заявку на присоединение к CPTPP. Тайвань также последовал его примеру. Присоединение к мегасоглашению о свободной торговле имеет важное значение для РК, которая прилагает усилия к снижению торговых барьеров на фоне протекционизма, вызванного конфликтом между США и Китаем в сочетании с торговыми трениями между Сеулом и Токио.