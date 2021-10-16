В Пусане обсудят борьбу с незаконным рыбным промыслом

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С 19 по 22 октября в Пусане состоится форум по вопросам борьбы с незаконным рыбным промыслом. Как сообщили в министерстве морского и рыбного хозяйства РК, в мероприятии примут участие представители правительств ряда стран, крупных международных организаций, таких как Международная морская организация, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, а также морские эксперты. Они обсудят способы эффективной реализации международных соглашений о незаконном, несообщаемом и нерегулируемом рыбном промысле, договорятся о сотрудничестве. Форум организован министерством морского и рыбного хозяйства РК и Всемирным морским университетом, находящимся в Швеции. По мнению экспертов, незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел является одной из основных угроз для морских экосистем из-за его потенциальной способности подрывать национальные и региональные усилия по устойчивому управлению рыболовством и сохранению морского биоразнообразия.