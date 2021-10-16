Пхеньян может возобновить подземные ядерные испытания

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Северная Корея может возобновить подземные ядерные испытания, если не согласится на полную денуклеаризацию. Об этом говорится в отчёте о военной мощи КНДР, опубликованном 17 октября разведывательным управлением минобороны США. В документе указывается также, что руководство Северной Кореи рассматривает ядерное оружие как «критически важное средство» для выживания режима, сохраняя возможности создания оружия массового уничтожения и наращивая его запасы. Конечная цель Пхеньяна - объединить ядерное оружие с баллистической ракетой, создав надёжные гарантии функционирования ядерных ракет. Если Север восстановит ядерный полигон или создаст новый, он сможет продолжить подземные ядерные испытания для подтверждения возможностей ядерного оружия. Будет продолжена работа над совершенствованием баллистических ракет на твёрдом топливе, а в 2022 году могут быть проведены испытания ракет большой дальности,- говорится в отчёте.