Мун Чжэ Ин: РК сократит выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году

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К 2030 году РК сократит выбросы парниковых газов на 40% по сравнению с уровнем 2018 года в рамках усилий по сдерживанию темпов изменения климата. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на совещании по углеродной нейтральности. Он подтвердил, что РК достигнет углеродной нейтральности к 2050 году. Цель по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году поднята с 26,3%, принятых в 2020 году. «Цель сокращения выбросов парниковых газов до 40% свидетельствует о твёрдой готовности страны к углеродной нейтральности и ответственности перед мировым сообществом»,- сказал Мун Чжэ Ин. Достичь поставленной цели непросто, потому что промышленное производство составляет значительную долю в структуре национальной экономики, которая в значительной степени зависит от ископаемого топлива,- отметил глава государства. По его словам, углеродная нейтральность даст РК возможность стать быстрорастущей страной. По данным министерства экологии, в 2020 году выбросы парниковых газов в РК оцениваются в 648 млн 600 тыс. тонн, что на 7,3% меньше, чем в предыдущем году. Выбросы впервые снижаются второй год подряд.