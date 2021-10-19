В РК 11 дней подряд менее двух тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 18 октября в стране зарегистрированы 1.073 новых случая COVID-19. Общее число заражённых с начала пандемии – 344.518 человек. Среднесуточное число инфицированных 11 дней подряд составляет менее двух тысяч человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умер ещё 21 человек. Общее число умерших – 2.689 человек. Коэффициент смертности 0,78%. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. На его долю пришлись 72,4% новых случаев инфекции. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 40 млн 474 тыс. человек, или 78,1% населения страны. 33 млн 818 тыс. человек, или 65,2% населения, вакцинированы полностью. Ожидается, что к концу октября доля полностью вакцинированных превысит 70% населения, что считается предварительным условием для постепенного возвращения к жизни в обычном режиме.