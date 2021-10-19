Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

В РК 11 дней подряд менее двух тысяч новых случаев COVID-19

Write: 2021-10-19 11:02:48Update: 2021-10-19 11:03:11

В РК 11 дней подряд менее двух тысяч новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 18 октября в стране зарегистрированы 1.073 новых случая COVID-19. Общее число заражённых с начала пандемии – 344.518 человек. Среднесуточное число инфицированных 11 дней подряд составляет менее двух тысяч человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умер ещё 21 человек. Общее число умерших – 2.689 человек. Коэффициент смертности 0,78%. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. На его долю пришлись 72,4% новых случаев инфекции. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 40 млн 474 тыс. человек, или 78,1% населения страны. 33 млн 818 тыс. человек, или 65,2% населения, вакцинированы полностью. Ожидается, что к концу октября доля полностью вакцинированных превысит 70% населения, что считается предварительным условием для постепенного возвращения к жизни в обычном режиме. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >