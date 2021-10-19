В РК растут цены на топливо

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Из-за того, что мировые цены на нефть достигли семилетнего максимума на фоне восстановления мировой экономики, в РК продолжается рост цен на топливо. По данным Корейской государственной нефтяной корпорации, средняя стоимость бензина по стране составила 18 октября 1.724,7 воны (1,45 доллара) за литр, что стало самым высоким показателем с декабря 2014 года. При этом средняя цена бензина в Сеуле превысила 1.800 вон (1,52 доллара) за литр. По мнению экспертов, в обозримом будущем рост цен продолжится как из-за восстановления спроса на энергоресурсы, так и из-за ослабления корейской воны по отношению к доллару, что увеличило расходы на импорт нефтепродуктов. Стоимость Дубайской нефти, основного источника энергоресурсов для РК, на прошлой неделе достигла почти трёхлетнего максимума в 82,28 доллара за баррель. Это на 9,65 доллара дороже, чем в сентябре. Эксперты призывают правительство снизить налоги на топливо с целью уменьшения расходов юридических и физических лиц.