Северная Корея запустила, предположительно, БРПЛ

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19 октября в 10:17 утра Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету подводного базирования (БРПЛ) в направлении Восточного моря из района города Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Ракета малой дальности преодолела около 590 км, достигнув высоты около 60 км,- сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, отметив, что, в отличие от запусков таких ракет в 2015 и 2019 годах, которые проводились с баржи, нынешний мог быть произведён с подводной лодки. Накануне южнокорейские и американские разведывательные органы обнаружили признаки подготовки к ракетным испытаниям в районе верфи в Синпхо, где строится подводная лодка водоизмещением 3 тыс. тонн, способная нести БРПЛ. Разведывательные органы РК и США анализируют имеющуюся информацию, находясь в состоянии повышенной боевой готовности и наблюдая за действиями северокорейских вооружённых сил,- говорится в сообщении. Это восьмой по счёту ракетный запуск, который Северная Корея произвела с начала текущего года, включая запуск 28 сентября гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». После того, как стало известно о последнем ракетном запуске, в Сеуле состоялось экстренное заседание Постоянного комитета Совета национальной безопасности под председательством начальника управления национальной безопасности администрации президента Со Хуна. В заседании приняли участие главы силовых ведомств, которые выразили озабоченность тем фактом, что Северная Корея продолжает осуществлять ракетные пуски в то время, когда ведущие мировые державы проводят консультации по стабилизации ситуации на Корейском полуострове. Участники заседания подчеркнули, что стабильность ситуации на Корейском полуострове сейчас важна как никогда, призвав Пхеньян как можно скорее перейти к диалогу. Индо-Тихоокеанское командование США осудило запуск ракеты, призвав Север воздерживаться от «любых дестабилизирующих действий». Приверженность США защите РК и Японии остаётся непоколебимой»,- говорится в сообщении командования.