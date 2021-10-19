89 городов и уездов РК отнесены к «регионам депопуляции»

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89 малых городов и уездов РК, которым угрожает исчезновение из-за сокращения населения, определены как «регионы депопуляции». Как сообщили 18 октября в министерстве внутренних дел и безопасности, им будет оказана интенсивная административная и финансовая поддержка со стороны правительства, чтобы повысить уровень жизни и остановить отток населения. Объявление о том, что конкретные регионы находятся под угрозой исчезновения из-за сокращения численности населения, выпущено впервые в истории страны, которая борется с устойчивым снижением рождаемости. Кроме того, с каждым годом обостряется проблема дисбаланса, когда столичный регион перенаселён, а отдалённые регионы страдают от оттока населения. Обозначение «регионов депопуляции» стало возможно после того, как в конце прошлого года был пересмотрен Специальный закон о сбалансированном национальном развитии, а в июне в указ о его применении были внесены поправки. «Регионами депопуляции» объявлены по 16 городов и уездов в провинциях Чолла-Намдо и Кёнсан-Пукто, 12 – в провинции Канвондо, 11 – в провинции Кёнсан-Намдо, 10 – в провинции Чолла-Пукто, 9 – в провинции Чхунчхон-Намдо, 6 – в провинции Чхунчхон-Пукто. В список вошли также муниципальные округа Со-гу, Ёндо-гу и Тон-гу города Пусана, Нам-гу и Со-гу города Тэгу. Не остался в стороне и столичный регион, где «зонами депопуляции» объявлены по 2 уезда в городе Инчхоне и провинции Кёнгидо. «Объявление «зон депопуляции» является новой отправной точкой в усилиях правительства по решению проблемы сокращения численности населения»,- сказал министр внутренних дел и безопасности Чон Хэ Чоль. Он добавил, что такие регионы будут в течение десяти лет получать поддержку из специального правительственного фонда в размере 1 триллиона вон (845 млн долларов). Средства пойдут на создание рабочих мест, стимулирование рождаемости и увеличение населения.