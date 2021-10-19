К 2050 году РК откажется от угольной энергетики

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18 октября президентский комитет по углеродной нейтральности представил два обновлённых сценария достижения углеродной нейтральности, включая отказ от угольной энергетики. Это позволит стране достичь к 2050 году нулевых выбросов углерода. В августе этого года комитет принял три сценария достижения данной цели, но два из них подверглись критике со стороны экологических групп. Как отметил премьер-министр Ким Бу Гём, обновлённые сценарии помогут модернизировать промышленность и энергетическую структуру. «Сделав шаг к углеродной нейтральности, мы сможем обеспечить будущие двигатели роста и создать новые рабочие места»,- отметил он. Первый сценарий направлен на полное прекращение производства тепловой энергии с использованием ископаемого топлива и сжиженного природного газа, чтобы достичь нулевых выбросов в секторе энергоснабжения. Вторая дорожная карта также направлена на отказ от производства электроэнергии на угольных электростанциях, но сохранит сжиженный природный газ в качестве гибкого источника энергии, который будет генерировать некоторые выбросы. Согласно первому сценарию, 97% транспортных средств составят электромобили или автомобили, работающие на водороде. Второй сценарий направлен на то, чтобы 85% автомобилей были экологически чистыми, а оставшиеся автомобили с двигателями внутреннего сгорания использовали альтернативные виды топлива. Оба сценария включают предложения по расширению использования возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности зданий. Ранее в этом месяце правительство объявило цель сократить выбросы парниковых газов с 26,3% до 40% к 2030 году по сравнению с уровнем 2018 года. Решения комитета должны быть утверждены на заседании кабинета министров 27 октября. Обновлённая цель по выбросам парниковых газов на 2030 год будет объявлена на 26-й Конференции сторон ООН по изменению климата, которая состоится в ноябре в Глазго.