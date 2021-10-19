Компания Air Seoul возобновит полёты на Гуам

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Южнокорейская авиакомпания-лоукостер Air Seoul возобновит полёты на Гуам после почти двухлетнего перерыва. Как сообщил 19 октября представитель компании, с 23 декабря будут выполняться два рейса в неделю по маршруту Инчхон-Гуам. Планируется постепенно возобновить международные рейсы по другим туристическим направлениям, включая Сайпан. Ожидается, что спрос на международные поездки будет постепенно расти в преддверии ввода в действие схемы «жизнь с COVID-19». С марта прошлого года Air Seoul прекратила полёты по всем 19 международным маршрутам. Ещё один бюджетный перевозчик Jeju Air начнёт 5 ноября выполнение чартерных рейсов в Чиангмай, которые, как ожидается, будут востребованы любителями гольфа. Авиакомпания сообщила, что маршрут Инчхон-Чиангмай будет открыт для полностью вакцинированных туристов, которых правительство Таиланда освобождает от карантина с 1 ноября.