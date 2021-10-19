Северная Корея подтвердила проведение испытаний БРПЛ

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Академия оборонных наук провела испытательный пуск баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ) нового типа, чтобы продемонстрировать военную мощь КНДР. Об этом сообщило 20 октября агентство ЦТАК. В сообщении подчёркивается, что новая БРПЛ, создана с использованием таких передовых технологий управления и наведения как боковые манёвры и «глиссирующие прыжки». Испытание «внесёт большой вклад в развитие оборонных технологий, а также подводных боевых возможностей военно-морского флота»,- говорится в сообщении ЦТАК. Отмечается также, что первый успешный запуск БРПЛ был проведён пять лет назад. По мнению экспертов, имел место запуск мини-БРПЛ, которая была продемонстрирована на выставке, которая прошла в Пхеньяне на прошлой неделе по случаю 76-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи. В ходе посещения выставки северокорейский лидер Ким Чон Ын назвал усиление военного потенциала «первоочередной задачей». По данным Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, запуск произошёл 19 октября в 10:17 утра в направлении Восточного моря из района города Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Ракета малой дальности преодолела около 590 км, достигнув высоты около 60 км. В отличие от запусков таких ракет в 2015 и 2019 годах, которые проводились с баржи, нынешний мог быть произведён с подводной лодки. Это был восьмой по счёту ракетный запуск, который Северная Корея произвела с начала текущего года, включая запуск 28 сентября гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8».