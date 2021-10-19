Продолжается подготовка к запуску космической ракеты «Нурихо»

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Первая отечественная трёхступенчатая космическая ракета «Нурихо» будет запущена 21 октября с космодрома «Наро» в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо. Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, утром 20 октября была завершена транспортировка ракеты от сборочного ангара ко второму стартовому комплексу. По окончании подготовительных работ ракета установлена на стартовый стол, где была заправлена топливом. В процессе подготовки проведена тщательная проверка ракеты на предмет утечки газа и прилегания соединительных деталей. Ракета «Нурихо» весит 200 тонн. Она снабжена жидкостными двигателями - четырьмя 75-тонными на первой ступени, одним 75-тонным на второй ступени и одним 7-тонным на третьей ступени. Она будет запущена в космос с макетом полезной нагрузки весом 1,5 тонны. В мае 2022 года с её помощью планируется вывести на орбиту 200-килограммовый спутник. В 2010 году на разработку отечественной ракеты было выделено 2 трлн вон (1 млрд 800 млн долларов). Испытательный образец ракеты был представлен в июне этого года. Между тем, к 2024 году РК планирует разработать и запустить отечественную твёрдотопливную космическую ракету. В июле этого года состоялись успешные испытания нового твёрдотопливного двигателя для космических ракет. Они прошли через год после того, как Сеул и Вашингтон договорились снять ограничения на использование южнокорейской стороной твёрдого топлива для запуска космических ракет. Планируется, что ракета выведет на орбиту 500-килограммовый спутник.