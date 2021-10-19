МВФ рекомендует РК пересмотреть свою денежно-кредитную политику

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Международный валютный фонд (МВФ) положительно оценивает стратегию, применяемую РК в борьбе с пандемией COVID-19, и эта оценка отражена в его прогнозах экономического роста. Прогноз роста южнокорейской экономики МВФ оставил неизменным на уровне 4,3%, учтя рост экспорта в целом, а также товаров с высокой добавленной стоимостью, таких как полупроводники, в частности. При этом оценки как для других стран, так и для мировой экономики в целом снижены. В частности, прогноз экономического роста для стран с развитой экономикой на этот год снижен с 5,6% до 5,2%, а для США – с 7% до 6%. Тем не менее, МВФ считает, что правительство РК должно начать пересмотр своей денежно-кредитной политики, составив план отказа от нынешних экспансионистских рамок. Тем более, что потребление и инвестиции практически не восстанавливаются. Так, в августе розничные продажи снизились, а объём инвестиций в производственные мощности отмечен самым большим спадом за 15 месяцев. Рекомендовано учесть то, что многие развитые страны усиливают ограничительные меры на фоне новой волны распространения COVID-19. Таким образом, МВФ подчёркивает важность плавного перехода к новой экономической политике после пандемии коронавируса при одновременном принятии других мер по укреплению финансового благополучия.