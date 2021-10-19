Стоимость бензина в РК может превысить 2 тыс. вон за литр

Photo : YONHAP News

Из-за того, что мировые цены на нефть достигли семилетнего максимума на фоне восстановления мировой экономики, в РК продолжается рост цен на топливо. На ряде заправочных станций в Сеуле стоимость бензина составляет 1.794 воны (порядка 1,5 доллара) за литр. Автовладельцы безуспешно ищут заправки, где бензин стоит хотя бы на 1 вону дешевле. По мнению экспертов, в обозримом будущем рост цен продолжится как из-за восстановления спроса на энергоресурсы, так и из-за ослабления корейской воны по отношению к доллару. Только за последний месяц стоимость бензина повысилась на 5%, а по сравнению с прошлым годом она возросла на 30%. Нет сомнений в том, что в ближайшее время стоимость бензина превысит 1.800 вон, а затем и 2 тыс. вон за литр. Стоимость нефти West Texas Intermediate с поставкой в следующем месяце составляет 82 доллара за баррель. Это самый высокий показатель за последние семь лет. Стоимость Дубайской нефти, основного источника энергоресурсов для РК, на прошлой неделе достигла почти трёхлетнего максимума в 82,28 доллара за баррель. Это на 9,65 доллара дороже, чем в сентябре. Рост стоимости топлива подстёгивает инфляцию, которая составила в сентябре 2,5%. Так, цены на куриные яйца, рис и хлеб увеличились в среднем на 40% по сравнению с прошлым годом. Подорожали блюда и на предприятиях общественного питания. Эксперты не исключают, что в октябре инфляция составит 3%. Стоимость авиационного керосина увеличилась за месяц почти на 15%, что приведёт к росту цен на авиабилеты.