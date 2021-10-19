В РК занялись проблемой безопасности доставщиков еды

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Власти РК занялись проблемой безопасности доставщиков еды. 19 октября было заявлено о начале проверки по вопросу соблюдения правил безопасности компаниями по доставке готовой еды, установленных в соответствии с Законом об охране труда и технике безопасности. До конца ноября министерство труда и занятости проверит 28 компаний. Все они через мобильные приложения предоставляют платформу для взаимодействия между заведениями общественного питания и доставщиками еды. При обнаружении каких-либо недочётов будут приняты соответствующее меры, в том числе наложены штрафы. Действующее законодательство предписывает компаниям регулярно информировать доставщиков еды о технике безопасности на дорогах. Также запрещается создавать рабочие условия, способствующие нарушению правил безопасности, в том числе сокращение времени доставки. Это первая подобная проверка. На основе её результатов будет проведён анализ причин возникновения аварий с участием доставщиков, а также приняты меры для их предотвращения. В период с 2017 года по первое полугодие 2021 года на дорогах страны погибло 45 доставщиков еды. Из них 12 случаев пришлись на текущий год.