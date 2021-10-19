Южнокорейская БРПЛ отличается высокой точностью

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Агентство оборонного развития (ADD) РК возьмёт курс на повышение точности и мощности баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Об этом стало известно в ходе парламентской инспекции работы агентства, проходившей 19 октября в парламентском комитете по вопросам обороны при участии главы агентства Пак Чон Сына. По его словам, южнокорейская ракета отличается очень высокой точностью. Это, в свою очередь, является фактором сдерживания угроз со стороны КНДР и других стран. «Обеспечение мощности боеголовки и точности БРПЛ значительно повышает эффективность данного оружия. Мы будем развивать эти системы в данном направлении», - заявил Пак Чон Сын. Он выразил согласие с тем, что запуски северокорейских БРПЛ нельзя считать полным успехом. 15 сентября с подводной лодки «Тосан Ан Чхан Хо» водоизмещением 3 тыс. тонн. 15 сентября в испытательном центре в провинции Чхунчхон-Намдо в присутствии президента страны Мун Чжэ Ина проведены успешные испытания новой южнокорейской баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Запуск произведён с подводной лодки «Тосан Ан Чхан Хо» водоизмещением 3 тысячи тонн.