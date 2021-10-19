РК возобновляет изучение Южного полюса

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РК возобновляет исследовательские программы в Антарктиде. 20 октября единственный в РК ледокол «Араон» отправляется в новую экспедицию. Ранее все исследования на Южном полюсе были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Судно выйдет из порта Кванъян и возьмёт курс на Антарктиду. Экспедиция продлится около шести месяцев. Об этом сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте. На этот раз учёные будут проводить исследования по вопросу влияния изменений климата на Южный полюс в районе Туэйтса, самого быстро тающего ледника в Антарктиде. РК с 2019 года изучает данный ледник совместно с другими странами, в числе которых США и Великобритания. Южнокорейские исследователи также намерены добраться до так называемого Купола «С» (Dome Circe), расположенного в 1.600 км от научно-исследовательской станции «Чанбого». В случае успеха РК станет второй страной после США, преодолевшей столь продолжительный маршрут в Антарктиде. Подготовительные работы по данному вопросу ведутся с 2017 года. Кроме того, учёные планируют исследовать проблему защиты экосистемы в море Росса.