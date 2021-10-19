Правительство РК рассматривает возможность временного снижения налога на топливо

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Правительство РК рассматривает возможность временного снижения налогов на топливо, чтобы облегчить финансовую нагрузку на потребителей из-за роста цен на бензин. Решение по этому поводу будет принято до конца текущей недели, а меры, которые будут приняты, начнут действовать со следующей недели. Об этом заявил 20 октября в ходе парламентского аудита вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги. Он напомнил, что цены на сырую нефть поднялись до самого высокого уровня с октября 2018 года и вряд ли в ближайшее время снизятся. По данным Корейской государственной нефтяной корпорации, средние цены на бензин по стране на начало дня 20 октября составляли 1.736,5 воны (1,48 доллара) за литр. Только за последний месяц стоимость бензина повысилась на 5%, а по сравнению с прошлым годом она возросла на 30%. Рост стоимости топлива подстёгивает инфляцию, которая составила в сентябре 2,5%. Так, цены на куриные яйца, рис и хлеб увеличились в среднем на 40% по сравнению с прошлым годом. Подорожали блюда и на предприятиях общественного питания. Эксперты не исключают, что в октябре инфляция составит 3%. Стоимость авиационного керосина увеличилась за месяц почти на 15%, что приведёт к росту цен на авиабилеты. В ноябре 2018 года правительство временно снизило налоги на топливо, когда цены на него выросли до 1.690,3 воны. РК практически на 100% зависит от импорта для удовлетворения своих энергетических потребностей. Налоги составляют около 40% цены на бензин.