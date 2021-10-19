Снятие санкций с Пхеньяна возможно, если он вернётся к диалогу

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Снятие санкций с Пхеньяна можно рассматривать как часть стимулов в случае его возвращения за стол переговоров. Об этом заявил 20 октября в ходе парламентского аудита министр иностранных дел РК Чон Ый Ён. По его словам, необходимо предпринять некоторые действия, чтобы помешать Северной Корее и дальше развивать свой ядерный и ракетный потенциал. Отвечая на вопрос, согласен ли с этим условием Вашингтон, Чон Ый Ён напомнил, что США неоднократно заявляли о готовности обсуждать любые вопросы, если Север вернётся к переговорам. Министр выразил надежду на то, что предложение президента Мун Чжэ Ина документально оформить окончание Корейской войны 1950-53 годов может придать необходимый импульс зашедшим в тупик переговорам о денуклеаризации с Пхеньяном. «Заявление об окончании войны - один из нескольких вариантов возобновления мирного процесса. Оно направлено на укрепление доверия и создание атмосферы для диалога», - сказал Чон Ый Ён.