В РК завершается подготовка к запуску первой отечественной космической ракеты

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В РК завершается подготовка к запуску первой отечественной ракеты-носителя «Нурихо». Запуск запланирован на 16:00 кор.вр 21 октября с космодрома «Наро» в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо в 473 км к югу от Сеула. Фактическое время запуска будет определено за полтора часа до планового после изучения погодных условий на поверхности Земли, скорости ветра на высоте 10 километров и возможности столкновения с космическими объектами. Ракета «Нурихо» весит 200 тонн. Она снабжена жидкостными двигателями - четырьмя 75-тонными на первой ступени, одним 75-тонным на второй ступени и одним 7-тонным на третьей ступени. Ракета будет запущена с макетом полезной нагрузки весом 1,5 тонны на низкую околоземную орбиту на расстоянии от 600 до 800 километров от земной поверхности. Ожидается, что с момента запуска до выхода на орбиту потребуется 16 минут 7 секунд. Если запуск будет успешным, РК станет седьмой страной в мире, разработавшей космическую ракету-носитель, способную нести спутник массой более одной тонны, после России, США, Франции, Китая, Японии и Индии.