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Корея: Юг-Север

Пхеньян: Испытательный пуск БРПЛ не направлен против США

Write: 2021-10-21 09:55:13Update: 2021-10-21 13:46:39

Пхеньян: Испытательный пуск БРПЛ не направлен против США

Photo : YONHAP News

Недавний испытательный запуск новой баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ) не направлен против США, поэтому Вашингтону нет необходимости «беспокоиться по этому поводу». Соответственно, реакция США и Совета Безопасности ООН на «законное осуществление права на самооборону является бессмысленной». Об этом говорится в заявлении неназванного представителя МИД КНДР, опубликованном 21 октября агентством ЦТАК. Американская критика разработки Пхеньяном оружия обороны является проявлением «двойных стандартов», и в этой связи «возникают сомнения  в подлинности утверждения о том, что Вашингтон не питает враждебности по отношению к Пхеньяну»,- отмечается в заявлении. Назвав «провокационным» экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения  запуска БРПЛ, представитель северокорейского МИД подчеркнул, что США и РК не являются «заклятыми врагами» КНДР.
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