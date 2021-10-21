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В мире

Samsung Electronics на пятом месте в списке ста глобальных брендов

Write: 2021-10-21 10:43:16Update: 2021-10-21 16:38:07

Samsung Electronics на пятом месте в списке ста глобальных брендов

Photo : YONHAP News

Южнокорейская компания Samsung Electronics вновь заняла пятое место в ежегодном рейтинге ста глобальных брендов от консалтинговой компании Interbrand, опубликованном 20 октября. Стоимость бренда Samsung Electronics оценивается в 74 млрд 600 млн долларов, что на 20% выше по сравнению с прошлым годом, когда компания впервые вошла в пятёрку лидеров. Это самый высокий показатель годового роста с 2013 года. Кроме того, он вдвое превышает средний уровень роста ста ведущих мировых брендов. Бренд Samsung Electronics держится в первой десятке с 2012 года. По мнению Interbrand, основными факторами роста ценности бренда Samsung Electronics послужили реорганизация системы управления, работа по поддержанию устойчивого развития компании, запуск инновационных продуктов, инвестиции в развитие технологий будущего, таких как искусственный интеллект, 5G, робототехника и т. п. Стоимость бренда автопроизводителя Hyundai Motor, который занимает 35-е место в списке Interbrand, выросла на 6% по сравнению с прошлым годом, составив 15 млрд 200 млн долларов.
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