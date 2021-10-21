20 октября в РК 1.441 новый случай COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 20 октября в стране зарегистрирован 1.441 новый случай COVID-19. Это на 130 случаев меньше, чем накануне, что медики связывают с активизацией кампании вакцинации. Число инфицированных 13 дней подряд составляет менее двух тысяч человек, но превышает тысячу человек 107 дней. Общее число заражённых с начала пандемии – 347.529 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 11 человек. Общее число умерших – 2.709 человек. Коэффициент смертности 0,78%. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. 20 октября его долю пришлись почти 79% новых случаев инфекции. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 40 млн 584 тыс. человек, или 78,3% населения страны. 34 млн 593 тыс. человек, или 66,7% населения, вакцинированы полностью. Ожидается, что к концу октября доля полностью вакцинированных превысит 70% населения, что считается предварительным условием для постепенного возвращения к жизни в обычном режиме.