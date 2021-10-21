На рынках Сеула вводятся усиленные меры карантинного контроля

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На 108 традиционных рынках Сеула до декабря будет введена система «звонков безопасности». Об этом объявили 21 октября в городской администрации. «Звонок безопасности» – автоматизированная система регистрации посетителей, при которой продавцы и покупатели при входе на рынок совершают звонок на специально выделенный номер. Информация о посетителях и времени их пребывания на рынке сохраняется на отдельном сервере, где хранится в течение 4 недель, после чего автоматически удаляется. Будут открыты 40 мобильных центров тестирования на COVID-19. Они будут обслуживать самые многолюдные рынки, а также те, где уже имели место случаи массового заражения. Данные меры интенсивного карантинного контроля связаны с недавними вспышками групповых заражений COVID-19 на традиционных рынках. Среднесуточное количество посетителей 108 рынков составляет порядка 655 тыс. человек.