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В Корее

На рынках Сеула вводятся усиленные меры карантинного контроля

Write: 2021-10-21 10:52:04Update: 2021-10-21 11:04:27

На рынках Сеула вводятся усиленные меры карантинного контроля

Photo : YONHAP News

На 108 традиционных рынках Сеула до декабря будет введена система «звонков безопасности». Об этом объявили 21 октября в городской администрации. «Звонок безопасности» – автоматизированная система регистрации посетителей, при которой продавцы и покупатели при входе на рынок совершают звонок на специально выделенный номер. Информация о посетителях и времени их пребывания на рынке сохраняется на отдельном сервере, где хранится в течение 4 недель, после чего автоматически удаляется. Будут открыты 40 мобильных центров тестирования на COVID-19. Они будут обслуживать самые многолюдные рынки, а также те, где уже имели место случаи массового заражения. Данные меры интенсивного карантинного контроля связаны с недавними вспышками групповых заражений COVID-19 на традиционных рынках. Среднесуточное количество посетителей 108 рынков составляет порядка 655 тыс. человек.
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