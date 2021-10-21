В РК вступил в силу закон о борьбе с преследованием

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21 октября в РК вступил в силу закон о борьбе с преследованиями, которые признаны преступлением и наказываются лишением свободы. Ранее подобные действия считались правонарушением, за которые налагался штраф до 100 тыс. вон (85 долларов). Согласно новому закону, к актам преследования относятся лишение жертвы свободы против её воли, слежка за жертвой в жилище, на рабочем месте, в учебном заведении или вблизи данных объектов, отправка нежелательных сообщений, изображений или видео по обычной и электронной почте, в виде СМС-сообщений или через социальные сети, а также запугивание разными способами, в том числе, с помощью разрушения предметов в жилище жертвы или вокруг него. К актам преследования относятся аналогичные действия, направленные против семьи, друзей или людей, живущих вместе с жертвой. В соответствии с новым законом, за подобные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет или штраф до 30 млн вон (25.500 долларов). Если в процессе преследования используются оружие или другие опасные предметы, наказание может быть увеличено до пяти лет лишения свободы, а штраф может составить до 50 млн вон (42.500 долларов). Закон принят по требованию общественности, обеспокоенной распространением подобных преступлений. В соответствии с ним, полиция обязана незамедлительно принимать меры защиты жертв преследования, например, предоставлять им убежища на время поиска преступников и расследования.