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Политика

РК и Казахстан обсудили проекты экономического сотрудничества

Write: 2021-10-21 11:35:27Update: 2021-10-21 13:37:32

РК и Казахстан обсудили проекты экономического сотрудничества

Photo : YONHAP News

Министр промышленности, торговли и энергетики РК Мун Сын Ук встретился 21 октября с находящимся с визитом в Сеуле заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром. Встреча состоялась через два месяца после того, как в ходе визита в Сеул президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был подписан пакет меморандумов о взаимопонимании в различных областях, таких как автопром, природные ресурсы и здравоохранение. В ходе переговоров Мун Сын Ук выразил благодарность Казахстану за формирование специальной команды, отвечающей исключительно за проекты сотрудничества с РК, пообещав и в дальнейшем оказывать поддержку в продвижении перспективных совместных проектов. Стороны продолжат переговоры по каналам  Совместного экономического комитета,- говорится в сообщении министерства промышленности, торговли и энергетики.
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