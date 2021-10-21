По всей стране прошли массовые демонстрации профсоюзов

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20 октября Корейская конфедерация профсоюзов провела демонстрации в 14 регионах страны, в том числе, в районе станции метро «Содэмун» в Сеуле. Демонстрации проходили примерно с 14:00 до 16:30. Собравшиеся призывали правительство к активному участию в обсуждении проблемы временного найма. По оценкам организаторов, в митинге в Сеуле приняли участие 27 тыс. человек, а по данным полиции - 16 тыс. человек. Всего по подсчётам конфедерации в этот день в митингах приняли участие около 80 тыс. членов профсоюзов по всей стране, несмотря на запрет на массовые собрания в рамках карантинных мер. Представитель конфедерации профсоюзов заявил, что все участники были в масках и соблюдали социальную дистанцию. В администрации президента РК отметили, что сейчас, когда страна готовится к возвращению к нормальной жизни, подобные действия нежелательны.