В РК создаётся система распознавания лиц

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Правительство РК предоставило порядка 170 млн единиц личных данных иностранцев и граждан РК, собранных в ходе миграционного контроля, частной компании, которая занимается технологиями искусственного интеллекта. Как сообщили в министерстве юстиции и министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, передача данных произведена в рамках проекта создания системы идентификации и отслеживания, который планируется завершить в следующем году. Проект направлен на повышение удобства прохождения миграционного контроля за счёт использования технологии распознавания лиц. Разработка будет использоваться и для борьбы с преступностью. Министерство юстиции подписало меморандум о взаимопонимании с министерством науки и информационно-коммуникационных технологий в апреле 2019 года.