В РК устанавливается осенняя погода

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21 октября во многих регионах страны облачно. На восточном побережье в провинциях Кёнсан-Намдо и Кёнсан-Пукто осадки от 5 до 20 мм. Максимальная дневная температура в Сеуле +15˚C, средняя температура воздуха по стране от +14˚C до +20˚C. По прогнозу Метеорологической администрации РК, какое-то время разница температур между днём и ночью будет держаться на уровне 15˚C, главным образом в центральных районах. Высота волн в центральной части побережья Восточного моря составляет 2-4 м. На побережье дует сильный ветер. 22 октября в большинстве регионов будет преимущественно солнечно, но на восточном побережье ожидается облачность. С утра будет прохладно, температура воздуха по стране составит от +1˚C до +10˚C. Дневная температура будет держаться на уровне от +15˚C до +20˚C.