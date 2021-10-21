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В РК устанавливается осенняя погода

Write: 2021-10-21 12:44:12Update: 2021-10-21 13:38:34

В РК устанавливается осенняя погода

Photo : YONHAP News

21 октября во многих регионах страны облачно. На восточном побережье в провинциях Кёнсан-Намдо и Кёнсан-Пукто осадки от 5 до 20 мм. Максимальная дневная температура в Сеуле +15˚C, средняя температура воздуха по стране от +14˚C до +20˚C. По прогнозу Метеорологической администрации РК, какое-то время разница температур между днём и ночью будет держаться на уровне 15˚C, главным образом в центральных районах. Высота волн в центральной части побережья Восточного моря составляет 2-4 м. На побережье дует сильный ветер. 22 октября в большинстве регионов будет преимущественно солнечно, но на восточном побережье ожидается облачность. С утра будет прохладно, температура воздуха по стране составит от +1˚C до +10˚C. Дневная температура будет держаться на уровне от +15˚C до +20˚C.
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