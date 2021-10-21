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Политика

Северокорейская БРПЛ может находиться на начальной стадии разработки

Write: 2021-10-21 14:25:03Update: 2021-10-21 14:26:17

Северокорейская БРПЛ может находиться на начальной стадии разработки

Photo : YONHAP News

Недавно испытанная Северной Кореей новая баллистическая ракета подводного базирования (БРПЛ) может находиться на начальной стадии разработки. Степень её готовности будет определена в ходе тщательного анализа. Об этом заявил 21 октября в ходе парламентского аудита министр обороны РК Со Ук. Он затруднился ответить на вопрос о том, сколько времени может потребоваться для развёртывания ракеты, сказав лишь, что её сначала необходимо интегрировать с подводной лодкой в качестве стартовой платформы. Он добавил, что северокорейская БРПЛ скорее всего может быть перехвачена. В ответ на просьбу сравнить южнокорейскую и северокорейскую БРПЛ, директор агентства оборонного развития Пак Чон Сын сказал, что, учитывая необходимость интеграции ракеты со стартовой платформой, северокорейская ракета отстаёт от южнокорейской как минимум на пять лет. 
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