Ракета «Нурихо» выполнила программу полёта, но не вывела макет полезной нагрузки на орбиту

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Первая отечественная ракета-носитель «Нурихо» (KSLV-II), запущенная 21 октября в 17:00 кор.вр с космодрома «Наро» в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо в 473 км к югу от Сеула, успешно выполнила программу полёта. Однако макет полезной нагрузки массой 1,5 тонны не был выведен на заданную орбиту. Об этом сообщил президент РК Мун Чжэ Ин, подводя итоги запуска ракеты. Он выразил надежду на то, что допущенные ошибки будут проанализированы, и следующий запуск станет полностью успешным. Как и планировалось, отделение первой ступени произошло через 127 секунд после старта на высоте 59 км. В 17:04 на высоте 191 км был удалён обтекатель - крышка, защищающая макет полезной нагрузки. Одновременно отключился двигатель второй ступени и запустился двигатель третьей ступени. В 17:06 ракета поднялась на высоту 500 км, а в 17:08 – на высоту 600 км. В 17:15 на высоте 700 км макет полезной нагрузки отделился от головной части ракеты. В 17:40 появилось сообщение об успешном завершении программы полёта, однако макет полезной нагрузки не был выведен на низкую орбиту на высоте 600-800км от поверхности Земли. В 2013 году в проект создания ракеты «Нурихо» правительство РК инвестировало 2 трлн вон (1 млрд 800 млн долларов). В работе над ракетой, которая построена на основе отечественных технологий, приняли участие более 300 отечественных компаний. Ракета весом 200 тонн снабжена жидкостными двигателями - четырьмя 75-тонными на первой ступени, одним 75-тонным на второй ступени и одним 7-тонным на третьей ступени. До 2027 года планируется запустить ещё четыре ракеты «Нурихо» с целью отработки технологий и повышения надёжности систем ракеты. Ближайший запуск запланирован на май будущего года.