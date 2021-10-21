Испытания ракеты-носителя «Нурихо» признаны частично успешными

Photo : YONHAP News

Лётные испытания первой отечественной ракеты-носителя «Нурихо» (KSLV-II) признаны частично успешными. Запуск ракеты с макетом полезной нагрузки массой 1,5 тонны произведён 21 октября в 17:00 кор.вр с космодрома «Наро» в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо. Основная часть полёта прошла по плану, в частности, разделились первая и вторая ступени, был удалён обтекатель, запустился двигатель третьей ступени, а на высоте 700 км макет полезной нагрузки отделился от головной части ракеты. Однако полезная нагрузка не была введена на заданную орбиту. Как сообщила 21 октября на пресс-конференции министр науки и информационно-коммуникационных технологий РК Им Хе Сук, скорость макета полезной нагрузки после отделения от головной части ракеты оказалась недостаточной для вывода на околоземную орбиту. Министр пояснила, что сгорание 7-тонного жидкотопливного двигателя третьей ступени должно было длиться 521 секунду, но оно длилось всего 475 секунд. Это замедлило скорость полёта полезной нагрузки, которая не достигла необходимых 7,5 км в секунду. Причины неполадки будет исследовать специальная экспертная группа.