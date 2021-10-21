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В РК будет временно снижен налог на топливо, чтобы уменьшить инфляционное давление на потребителей на фоне роста цен на нефть. Налог составляют около 40% стоимости бензина. Кроме того, планируется снизить импортные тарифы на сжиженный природный газ, которые в настоящее время составляют 2%. Об этом сообщил, выступая 22 октября на заседании правительства, первый замминистра планирования и финансов РК Ли Ок Вон, уточнив, что подробная информация, включая сроки и масштабы снижения налогов, будет обнародована на следующей неделе. Рост цен на нефть ускорился в рамках восстановления мировой экономики. В частности, стоимость Дубайской нефти, с помощью которой РК удовлетворяет практически все свои топливные потребности, приблизилась к 84 долларам за баррель. В сентябре потребительские цены выросли на 2,5% в годовом исчислении, а в октябре их рост может превысить 3%. Правительство снижало налог на топливо с ноября 2018 по август 2019 года.