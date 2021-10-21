21 октября в РК 1.440 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 21 октября в стране зарегистрированы 1.440 новых случаев COVID-19. Это на 1 случай меньше, чем накануне, что свидетельствует о тенденции к снижению числа инфицированных, поскольку вакцинация помогает предотвратить выход ситуации из-под контроля. Число инфицированных уже две недели составляет менее двух тысяч человек, но превышает тысячу человек 108 дней подряд. Общее число заражённых с начала пандемии – 348.969 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 16 человек. Общее число умерших – 2.725 человек. Коэффициент смертности 0,78%. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. 21 октября на его долю пришлись 80,4% новых случаев инфекции. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 78,4% населения страны. 67,5% населения, вакцинированы полностью.