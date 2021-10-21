В ноябре в РК пройдёт общенациональный фестиваль распродаж

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С 1 по 15 ноября в РК пройдёт ежегодный фестиваль распродаж Korea Sale FESTA. В мероприятии, которое будет проходить как онлайн, так и офлайн, примут участие в общей сложности 1.276 компаний. Правительство РК планирует выпустить купоны на скидки и провести ряд акций в сотрудничестве с розничными торговцами и администрациями 17 городов и провинций. Программа фестиваля будет обнародована на следующей неделе. Об этом сообщил замминистра промышленности, торговли и энергетики, выступая 22 октября на совещании с участием представителей администраций регионов страны. Он отметил, что сейчас важно возродить настроения потребителей, поскольку наметившееся восстановление экономики замедлилось из-за четвертой волны пандемии. Фестиваль может стать «катализатором оживления внутреннего потребления»,- добавил Пак Чин Гю, пообещав приложить все возможные усилия для соблюдения карантинных мер.