Представитель США обсудит в Сеуле пути возобновления диалога с Пхеньяном

Photo : YONHAP News

Спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким прибудет с визитом в Сеул 23 октября, на один день позже, чем планировалось первоначально. О причине изменения графика поездки не сообщается. 24 октября Сон Ким встретится со специальным представителем РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком. Как ожидается, они продолжат обсуждение вопросов, связанных с ситуацией на Корейском полуострове, в том числе, предложение президента РК Мун Чжэ Ина документально зафиксировать окончание Корейской войны 1950-53 годов. 18 октября Но Гю Док и Сон Ким встречались в Вашингтоне, а на следующий день к ним присоединился их японский коллега Такэхиро Фунакоси. Участники встречи договорились тесно сотрудничать, чтобы как можно скорее возобновить мирный процесс на Корейском полуострове.